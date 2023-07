Lazio, finisce il ritiro. E Sarri firma autografi tra i tifosi

AURONZO DI CADORE - Si chiude il ritiro della Lazio. Ultimo allenamento in campo, molto leggero, prima della partenza per Roma. L’arrivo della squadra in serata, poi fine settimana libero. La fase due della preparazione partirà lunedì prossimo. Tre gli assenti di giornata: Hysaj, Akpa-Akpro e Cataldi. A fine seduta Immobile e compagni hanno ringraziato i tifosi presenti sugli spalti dello Zandegiacomo. Arrivederci, appuntamento all’Olimpico.