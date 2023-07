Lazio, ritiro al termine: scatta la seconda fase della preparazione

AURONZO DI CADORE - Ci siamo, la Lazio sta per chiudere il suo sedicesimo ritiro ad Auronzo di Cadore. Leggera sgambata al mattino, pranzo veloce e tutti a Roma. Sarri darà il via libera una volta atterrati nella Capitale. Week-end di relax per riabbracciare le famiglie e riposare un po’ dopo un ritiro intenso e quattro amichevoli giocate. Appuntamento a lunedì nel centro sportivo di Formello.

L’estate della Lazio prima del debutto

Lunedì si tornerà a lavorare in campo con un leggero lavoro. Martedì doppia seduta, il giorno dopo la partenza per l’Inghilterra. In programma il 3 agosto c’è l’amichevole contro l’Aston Villa (ore 19.30). E prima dell’esordio in campionato a Lecce (20 agosto), i biancocelesti giocheranno altri due match: il 6 agosto con il Girona (venerdì 4 la partenza per la Spagna) e il 13 agosto con il Latina. Da lì mancherà solo una settimana al debutto in Serie A.