Roma, Lazio, Italia e Inter: le ultimissime

La Roma chiude per Paredes e Sanches. Maximiano verso la Spagna. De Laurentiis non rinuncia alla clausola di Spalletti. Arnautovic abbraccia l'Inter

ROMA - Colpo doppio per il centrocampo della Roma. E' fatta per Renato Sanches e Leandro Paredes, entrambi del Paris Saint-Germain. Il portoghese, secondo quanto riporta Sky Sport, arriva nella capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni sulle quali i due club sono al lavoro. Affare ai dettagli contrattuali, poi le visite mediche per il campione d'Europa 2016. Per l'argentino, che ha detto di no al Galatasaray, invece operazione a titolo definitivo da circa 2,5 milioni di euro e contratto di 2 anni con opzione per il terzo se gioca almeno il 50% delle partite.

Dopo aver trovato l'accordo con l'Almeria per la cessione di Maximiano il nome scelto dalla Lazio per la porta è quello di Frederik Ronnow dell'Union Berlino. La Lazio ha già l'accordo con il 31enne estremo difensore che è in scadenza nel 2024 e non vuole rinnovare. Per il danese i biancocelesti hanno pronto un triennale. Adesso i biancocelesti devono impostare la trattativa con il club tedesco.

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, tiene banco la questione Spalletti per la panchina della Nazionale italiana. L'allenatore ha accettato la proposta ma è legato ancora al Napoli con una clausola e nessuna delle parti vorrebbe versare il pagamento della penale. Ed entra in scena Aurelio De Laurentiis. ll presidente degli azzurri e il Napoli non vogliono rinunciare alla clausola e la presentazione di Spalletti come nuovo ct dell'Italia appare infatti poco probabile che sia il 16 agosto.

L'Inter ha chiuso l'affare con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne austriaco è atteso nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di rito. L'attaccante lascia il Bologna dopo due stagioni e si trasferisce in nerazzurro per una cifra di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ascolta le news del pomeriggio