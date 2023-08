Mancini, Neymar e Sinner: le ultimissime

Mancini verso l'Arabia. Visite mediche per Neymar con l'Al-Hilal. Sinner vola al sesto posto nella classifica ATP

ROMA - "Delle dimissioni non sapevo niente. L'ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io". Così la mamma di Roberto Mancini, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina della Nazionale. "Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro - prosegue la madre di Mancini al 'Quotidiano Nazionale'-. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una persona molto onesta e generosa. Roberto è una brava persona, con un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui".

Intanto in Arabia sono ormai certi che sarà Roberto Mancini il nuovo ct dell'Arabia Saudita: lo sostiene il quotidiano sportivo in arabo Arriyadiyah,all'indomani delle dimissioni del tecnico azzurro. In un articolo rilanciato da Arab News, il giornale cita fonti anonime secondo cui Mancini potrebbe succedere al francese Herve' Renard alla guida dei Figli del deserto, come è soprannominata la nazionale asiatica.

Siamo alle strette finali per il trasferimento in Arabia Saudita di Neymar. Come riportato dall'Equipé, infatti, il Psg e l'Al-Hilal hanno raggiunto l'intesa per il passaggio del campione brasiliano nella Saudi League: accordo da 90 milioni di euro complessivi (dovrebbero essere 80 milioni più 10 di bonus). La trattativa, già bene impostata, ha subito l'accelerata decisiva nella notte, con Neymar che già in giornata potrebbe sostenere le visite mediche con l'Al-Hilal.

Jannik Sinner sale al numero sei del ranking mondiale dopo la conquista del suo primo Masters 1000 a Toronto. Nella nuova classifica diramata dall'Atp il 21enne altoatesino ha scalato due gradini (superati Casper Ruud e Andrey Rublev) ed e' arrivato al suo miglior piazzamento di sempre. Invariato il podio, con lo spagnolo Carlos Alcaraz numero uno davanti al serbo Novak Djokovic e al russo Daniil Medvedev, quarto il greco Stefanos Tsitsipas e quinto il danese Holger Rune. Guadagna una posizione Lorenzo Musetti che diventa il numero 18 del mondo. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si confermano invece al numero 38 e 39 del mondo.