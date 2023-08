Roma, Italia, Sinner e Neymar: le ultimissime

La Roma punta Paredes, Sanches e Zapata. Gravina incontra Spalletti. Sinner vola al sesto posto. Neymar verso l'Arabia

ROMA - Sarà Leandro Paredes il sostituto di Matic che ha lasciato la Roma per il Rennes. Quando aveva lasciato Trigoria per trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo, nell’estate del 2017, Paredes aveva fruttato alla Roma 23 milioni più 4 di bonus. Ora, a 29 anni, torna per 5-6 a firmare un contratto fino al 2026. Lo attendono per le visite mediche già nelle prossime 72 ore. Il secondo colpo sarà Renato Sanches sempre del Psg, terzo obiettivo è l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata.

Luciano Spalletti è il candidato in pole position per succedere al dimissionario Mancini sulla panchina del'Italia, a patto di pagare la penale di 2,8 milioni per liberarlo dal vecchio contratto con De Laurentiis. Gravina in queste ore è pronto ad incontrarlo a Forte dei Marmi. Antonio Conte, dopo la separazione dal Tottenham, è l’altro candidato forte, ma forse ancora più costoso e non troppo interessato a tornare in Nazionale, dopo il biennio (2014-16) sotto la gestione Tavecchio. Andiamo con ordine.

Jannik Sinner, 22 anni mercoledì prossimo, ha vinto il torneo Master 1000 di Toronto, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur col punteggio di 6-4/6-1 in meno un'ora e 20 minuti di gioco. Per il tennista altoatesino, nuovo numero 6 della classifica Atp, è la prima vittoria in uno dei massimi torneo del circuito ed ora punta al primato di Panatta che si piazzò quarto.

Neymar sempre più vicino alla Saudi League. Il 31enne attaccante brasiliano, finito fuori rosa al Paris Saint Germain, ha raggiunto un accordo con l'Al Hilal. Secondo quanto scrive l'Equipe il club saudita ha offerto un contratto biennale da 160 milioni di euro all'ex giocatore del Barcellona. Per chiudere la trattativa si sta cercando l'accordo tra Psg e Al Hilal.