Lazio, Roma, Inter e Serie A: le ultimissime

Rovella abbraccia la Lazio. Paredes e Sanches ufficiali alla Roma. Salta Samardzic all'Inter. Gli arbitri della prima di campionato

ROMA - Nicolò Rovella è arrivato questa mattina all'aereoporto di Roma Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Qui è stato accolto dal grande entusiasmo dei tifosi. Circa cinquanta tifosi si sono prentati all'aereoporto di Roma Fiumicino per accogliere il nuovo centrocampista proveniente dalla Juventus. Tanti cori tra cui "Lazio alè" e la richiesta di segnare nel derby contro la Roma. Per Rovella sono poi arrivati tanti selfie con la sciarpa biancoceleste.

Dopo Paredes, la Roma ufficializza anche Renato Sanches. Altron rinforzo per il centrocampo dal Paris Saint-Germain, pronto a mettersi a disposizione agli ordini di Mourinho. l centrocampista portoghese arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: il riscatto scatterà dopo aver giocato il 60% delle partite stagionali. Sanches ha scelto la maglia numero 20.

Samardzic-Inter: il matrimonio non si farà. La trattativa è fallita completamente in questa fase e il centrocampista, che era già rientrato in Friuli (si stava allenando a parte in attesa di sviluppi), tornerà ufficialmente alla base, all'Udinese. Era tutto fatto: Inter e Udinese avevano trovato l'accordo economico e il giocatore aveva superato le visite mediche. Poi qualcosa è andato storto. Il papà di Samardzic ha fatto fuori il manager del figlio e voleva che le commissioni andassero nella voce stipendio. Parliamo di circa 200-300mila euro. L'Inter però si è impuntata, inoltre l'Udinese ha fatto pressione affinché il centrocampista accettasse l'offerta iniziale.

Decisi gli arbitri della prima giornata di Serie A, in programma nel prossimo fine settimana. Empoli-Verona (sabato 19 agosto, ore 18.30): Massimi; Frosinone-Napoli (sabato 19 agosto, ore 18.30): Marcenaro; Genoa-Fiorentina (sabato 19 agosto, ore 20.45): Ayroldi; Inter-Monza (sabato 19 agosto, ore 20.45): Colombo; Roma-Salernitana (domenica 20 agosto, ore 18.30): Feliciani; SassuoloAtalanta (domenica 20 agosto, ore 18.30): Marchetti; Lecce-Lazio (domenica 20 agosto, ore 20.45): Dionisi; Udinese-Juventus (domenica 20 agosto, ore 20.45): Rapuano; Torino-Cagliari (lunedì 21 agosto, ore 18.30): Cosso; Bologna-Milan (lunedì 21 agosto, ore 20.45): Pairetto. Ascolta le news della mattina