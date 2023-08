Serie A, Italia, Szczesny e Uefa: le ultimissime

Per Opta l'Inter vinverà lo scudetto. Parla l'avvocato del Napoli. Il portiere giura fedeltà ai bianconeri. I candidati al premio come miglior calciatore dell'anno

ROMA - Il campionato di Serie A è alle porte, con la prima giornata che comincerà sabato con le sfide Empoli-Verona e Frosinone-Napoli. Gli azzurri puntano al bis dopo lo straordinario cammino della scorsa stagione. Opta Paolo ha fatto una previsione sulla classifica finale della stagione 2023/2024: le sorprese non mancano, soprattutto in testa. Per Opta, la vincitrice del campionato sarà l'Inter. Il Napoli si piazzerà secondo, con la zona Champions che sarà completata da Milan e Juventus. In Europa League ci andranno Lazio e Roma, con l'Atalanta al settimo posto con conseguente qualificazione alla Conference League.

Luciano Spalletti non ha contattato il Napoli o Aurelio De Laurentiis per discutere della clausola dell'accordo con il club campione d'Italia su eventuali nuovi incarichi. Lo ha riferito il legale della Ssc Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, intervenendo in diretta a Radio Punto Nuovo. La clausola "non e' una questione cosi' semplice", ha affermato Grassani, "e' un qualcosa arrivato alla fine della negoziazione di un documento di sette pagine, condiviso e firmato da Spalletti, dal Napoli e dai legali di ambedue le parti”.

"Ho detto più volte che finché la Juventus mi vorrà, resterò lì. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della Juventus. A meno che non mi vogliano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus". Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny giura amore al club bianconero anche in caso di una ricca offerta dall'Arabia Saudita: "Ho già molti soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi”.

Il centrocampista e l'attaccante del Manchester City Kevin De Bruyne ed Erling Haaland e l'attaccante del Paris Saint Germain Leo Messi sono i tre candidati al premio di giocatore dell'anno per l'Uefa per la stagione 2022-2023. Ad annunciarlo la Federcalcio europea con una nota sul proprio sito ufficiale.