Matic, Lazio, Serie A e Uefa: le ultimissime

ROMA - "A volte devi fare delle scelte che non sono facili. Tutti sanno che ho un rapporto straordinario con Mourinho, è un allenatore fantastico, ma sono molto felice di essere al Rennes”. Così Nemanja Matic passato dalla Roma al rennes dopo una stagione in giallorosso da protagonista, dove era diventato un beniamino del pubblico giallorosso: “Ho pensato che fosse giunto il momento per una nuova sfida. La Roma è un grande club, ma so che posso essere importante nel progetto Rennes".

In casa Lazio è stato il giorno delle visite mediche per Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, che dopo la doppia operazione con la Juventus si sono sottoposti ale visite mediche alla clinica 'Paideia' a Roma. I due giocatori saranno a breve, dopo l'ok dei medici, a tutti gli effetti della Lazio. Già ufficializzato il 21enne centrocampista che si è già allenato con i nuovo compagni e arriva con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il 24enne terzino (che è anche tifoso biancoceleste) torna invece dopo essere stato già a disposizione del tecnico Sarri.

La Serie A 2023/2024 si appresta a iniziare e a regalare agli appassionati, come nelle stagioni passate, grandi partite, spettacolo e colpi di scena. Saranno più di 65 i broadcaster che trasmetteranno il massimo campionato italiano in tutto il mondo. Nel corso della stagione appena trascorsa sono state oltre 150 mila le ore di copertura delle gare, tra dirette, differite, highlights, magazine e repliche, dato in aumento del 10% rispetto al campionato 2021/2022. Più di 475 milioni di telespettatori hanno seguito la Serie A 2022/2023, con una crescita del 35% in Asia e del 18% in Europa rispetto all'anno precedente.

La Uefa ha reso ufficialmente noti tutti i candidati per il premio di allenatore dell'anno della stagione 2022/2023. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 31 agosto, durante i sorteggi dei gironi di Champions League al Grimaldi Forum di Monaco. Tra i candidati c'è Pep Guardiola del Manchester City, Simone Inzaghi dell'Inter e Luciano Spalletti per quanto fatto con il Napoli.