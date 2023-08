Roma, Napoli, Zaniolo e Jacobs: le ultimissime

Conti sostituirà Mourinho in panchina. Garcia: “Napoli tra i favoriti”. Visite mediche superaty per Zaniolo con l'Aston Villa. Jacobs torna ai mondiali di atletica

ROMA – Con Mourinho squalificato, insieme al suo vice Salvatore Foti e a parte del suo staff, l'allenatore formale della Roma domenica sera contro la Salernitana sarà Bruno Conti perché in possesso del patentino di prima categoria. A dirigere la squadra, però, sarà il preparatore Stefano Rapetti.

"Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Se tutti i favoriti avessero vinto i campionati... allora il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso. Si sono rinforzate tutte, partiamo sulla stessa linea". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A.

Ancora qualche ora e poi Nicolò Zaniolo diventerà un giocatore dell'Aston Villa in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo a certe condizioni. Zaniolo, da ieri in un hotel di Birmingham con il padre e il suo staff, ha superato dei test fisici molto severi.

Grande attesa per i Mondiali di atletica leggera al via domani a Budapest, occhi puntati su Marcell Jacobs, che due dopo il trionfo olimpico di Tokyo vissuti tra alti e bassi vuole tornarte ai suoi standard. "Domani, in pista nelle batterie, darò subito il 110 per cento: dopo un periodo di stop ho bisogno di sentire di nuovo certe sensazioni e capire a che punto sono", ha detto il velocista azzurro alla vigilia del primo turno di qualificazione sui 100 metri piani. Ascolta le news della mattina