Inter, Napoli, Fiorentina e Mbappé: le ultimissime

Vigilia della prima giornata di campionato di Serie A gli allenatori hanno le idee già chiare. Il Psg reintegra Mbappé

ROMA - "Mi piacerebbe vincere la seconda stella", ha detto Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro il Monza, "i tifosi lo meritano, il nostro obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibili come negli ultimi due anni. Sarà un percorso lungo e difficile ma ci impegneremo perché possa accadere". Cosi sul caso Lukaku: “L'ho voluto con tutte le forze e lo avrei rivoluto ora. Spiace per come è finita, perché era stato accolto dalla famiglia Inter nel migliore dei modi".

"Dovremo imporre il nostro gioco e vincere, non c'è altro da fare". Così Rudi Garcia, tecnico del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida col Frosinone. Tra i convocati non ci sarà Kvaratskhelia: "Se sta per arrivare Veiga? Io posso parlare solo dei miei giocatori, Natan e Cajuste. Gli altri non sono nostri, poi questa e' la presentazione di Frosinone-Napoli, non del mercato, chiedete a Meluso". "Non vediamo l'ora di iniziare, non soltanto io ma anche tutti i giocatori", ha assicurato il tecnico francese.

"Affronteremo questa nuova stagione come le altre, convinti delle nostre potenzialità, siamo una squadra di valore ma dobbiamo dimostrarlo in campo a partire dalla gara di domani in una partita tosta e difficile. Ci siamo preparati per un esame importante". Sarà il Genoa guidato dall'ex viola Alberto Gilardino, l'avversario che i gigliati affronteranno al debutto in campionato domani alle 20:45 allo stadio Marassi. Mister Vincenzo Italiano è carico e determinato in vista della sfida a Retegui e compagni.

Convocato e dunque a disposizione di Luis Enrique per la seconda gara di Ligue 1 contro il Tolosa in programma domani sera alle ore 21 (in diretta su Sky Sport 258). Kylian Mbappé torna a essere a tutti gli effetti un 'nuovo' rinforzo per il Psg. Dopo le divergenze delle settimane scorse, con il francese messo ai margini del progetto del club per via della volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, adesso Mbappé - che già da giorni era stato reintegrato in rosa "a seguito di alcuni colloqui positivi avuti con la dirigenza" - è stato ufficialmente convocato da Luis Enrique per la seconda gara di campionato.