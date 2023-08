Roma, Lazio, Inter e Djokovic: le ultimissime

La Roma chiude per Zapata. Sepe sarà il vice di Porvedel. Marotta duro su Lukaku. Djokovic batte Alcaraz in finale a Cincinnati

ROMA - È il giorno di Duvan Zapata. All’indomani della prima giornata di campionato, la Roma ha fissato l’incontro con l’Atalanta per definire l’acquisto del centravanti atteso tutta l’estate. Sarà un lunedì caldo che dovrebbe portare all’esito più scontato. Sabato, a Verona, Zapata potrà debuttare con la sua nuova squadra, anche se ieri a Reggio Emilia ha fatto sapere di non essere contrario all’eventuale permanenza a Bergamo.

La Lazio, se non dovessero esserci ribaltoni o ripensamenti, chiuderà per Luigi Sepe, 32 anni, in uscita dalla Salernitana e in scadenza di contratto nel 2024. Era entrato in rotta di collisione con il club campano nello scorso inverno dopo l’acquisto di Ochoa e non ha rinnovato il contratto. Neppure ha seguito la squadra a Roma, aspettando il trasferimento: si è concesso un weekend di relax a Ischia in attesa del trasferimento. Contatti in serata tra le due società.

Romelu Lukaku "è stata una delusione umana, molto profonda. Non so cosa farà ora, non mi interessa. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni, ma non so cosa accadrà". Lo dice ai microfoni di Radio Tv Serie A di Rds l'ad dell'Inter, Beppe Marotta.

Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz nella finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati e vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4) dopo 3h48' di battaglia e dopo aver annullato un match point nel tie-break del secondo set. Djokovic conquista il 95esimo titolo della carriera, il 57esimo in un Masters 1000, con il quarto successo nel 2023.