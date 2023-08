Roma, Milan, Torino e Rubiales: le ultimissime

Frenata della Roma per Zapata. Vince il Milan, scuapo 0-0 al Grande Torino. Rubiales nella bufera

ROMA - Roma e Atalanta continuano a lavorare per Duvan Zapata. Al momento, però, non c'è accordo. Non tra i due club, che hanno intavolato la trattativa sulla base di un acquisto definitivo, ma tra Zapata e l'Atalanta, con Gasperini protagonista. Il tecnico dei bergamaschi non è convinto della cessione dell'attaccante, a maggior ragione dopo l'infortunio di Touré. E quindi, per adesso, la situazione è in stand-by. Le visite mediche di Zapata, fissate per domani, sono ad ora rimandate. Ma tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Si continua a lavorare, parlare, trattare.

Il Milan regala un importante segnale al campionato, espugnando il campo del Bologna grazie alle reti di Giroud e Pulisic. I due rossoneri sono stati i protagonisti assoluti della sfida: lo statunitense ha dato il via all'azione del gol del francese, che a sua volta è stato decisivo nell'occasione del raddoppio, firmato dall'ex esterno del Chelsea. Pioli può sorridere. Il Milan ha dimostrato brillantezza e grande solidità, anche quando è satto messo sotto pressione da un Bologna mai domo, che ha cercato fino all'ultimo di rientrare in partita.

Un Cagliari aggressivo e ben messo in campo da mister Ranieri ha bloccato sullo 0-0 un Torino spuntato nel primo match del nuovo campionato di serie A. Una gara che ha registrato le migliori emozioni nel primo tempo. Nella ripresa, infatti, il caldo e la stanchezza hanno avuto la meglio. Esordio positivo per i sardi neopromossi in A. Rammarico in casa granata dove risale ormai al 6 marzo scorso l'ultima vittoria sul campo 'Grande Torino'.

Bacio in bocca alla calciatrice e il presidente della federcalcio spagnola finisce nella bufera. Luis Rubiales, presidente della Rfef, dopo il trionfo della Spagna nella finale dei Mondiali di calcio femminili è stato protagonista nella cerimonia di premiazione: il dirigente, come mostrano le immagini dell'emittente pubblica Rtve, ha baciato in bocca la calciatrice Jenni Hermoso, che sfilava sul palco per ricevere la medaglia. "Ho commesso un errore, assolutamente", dice Rubiales, aspramente criticato per il gesto.