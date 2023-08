Roma, Lazio, Milan e Guardiola: le ultimissime

Ancelotti: "Mourinho è il segreto della Roma". Kamada: "Alla Lazio per Sarri". Visite mediche per Pellegrino al Milan. Siparietto tra Guardiola e un vigile urbano

ROMA - “L’amore incondizionato tra Mourinho e i tifosi della Roma Non mi sorprende perché è uno schietto, una persona onesta e un grande allenatore". Così Carlo Ancelotti in esclusiva a Radio Lega Serie A parla del tecnico giallorossso: "Lui ha creato una fantastica connessione, sicuramente è molto positivo, poi è riuscito a ottenere dei successi importanti con una squadra che non era considerata tra le migliori...“.

Esordio amaro pe il neo acquisto Kamada con la Lazio che ha iniziato la sua stagione con una sconfitta a Lecce. Ai microfoni di number.bronshun.jp, il centrocampista giapponese ha parlato della trattativa che lo ha portato nella Capitale e delle prime impressioni dopo il debutto: “Decisivo nella mia scelta di venire alla Lazio è stato Maurizio Sarri, un tattico vero. Ho pensato: gioca un calcio aggressivo e preciso, sarà un bene per me e potrò crescere come giocatore. Voglio giocare per lui. Milinkovic? Sono stato colpito dai suoi movimenti. Ovviamente io e lui abbiamo stili di gioco diversi e credo che lui sia fisicamente superiore a me".

Marco Pellegrino sta svolgendo le visite mediche con il Milan, prima della firma sul suo nuovo contratto con i rossoneri. Il difensore argentino è arrivato in mattinata nella clinica La Madonnina per la prima parte dei test fisici in vista della firma con il club rossonero.

Un parcheggio in divieto di sosta si è trasformato in un divertente siparietto tra Pep Guardiola e un vigile urbano di Manchester. Al tecnico catalano è stata lasciata una multa sul parabrezza del Suv che aveva piazzato in una stradina, a cavallo con l'area in cui era consentito parcheggiare. Con sua grande sorpresa, il vigile quando lo ha riconosciuto gli ha chiesto di poter fare un selfie insieme. "Vuoi una foto? Si', ma me la devi pagare", ha scherzato Guardiola. Ascolta le news della mattina