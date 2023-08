Serie A, Juventus, Manchester Unted e Tamberi: le ultimissime

Gli arbitri della seconda di Serie A. La Juve blocca Morata. Lo sceicco Jassim pronto a rilevare lo United. Quanto ha guadagnato Tamberi con l'oro

ROMA - Questi gli arbitri della seconda giornata di Serie A: Frosinone-Atalanta (26/08, ore 18.30): Sacchi; Monza-Empoli (26/08, ore 18.30): Aureliano; Verona-Roma (26/08, ore 20.45): Doveri; Milan-Torino (26/08, ore 20.45): Mariani; Fiorentina-Lecce (27/08, ore 18.30): Ferrieri Caputi; Juventus-Bologna (27/08, ore 18.30): Di Bello; Lazio-Genoa (27/08, ore 20.45): Marinelli; Napoli-Sassuolo (27/08, ore 20.45): Giua; Salernitana-Udinese (28/08, ore 18.30): Massa; Cagliari-Inter (28/08, ore 20.45): Fabbri.

La dirigenza della Juventus è sempre vigile sul mercato. In caso di uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in entrata. Tutto dipende dal futuro di Moise Kean e in caso di partenza del 23enne piemontese la Juve, secondo quanto riporta Sky Sport, ha 'prenotato' Alvaro Morata. Per il trentenne spagnolo, cercato in questo mercato anche da Milan e Roma, si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero dopo le precedenti esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022: per lui un totale di 185 presenze e 59 reti.

Lo sceicco Jassim è pronto a completare l'acquisizione del Manchester United per 6 miliardi di euro entro la metà di ottobre. Il magnate qatariota, che sta completando la due diligence, ha superato la concorrenza del miliardario britannico Jim Ratcliffe, che era disposto anche a consentire alla famiglia Glazer di mantenere una partecipazione nei Red Devils. Jassim ha già in mente di rinnovare Old Trafford, il campo di allenamento di Carrington e la rosa.

A Budapest ha scritto una nuova pagina di storia, riuscendo a conquistare l'unica cosa che ancora non era riuscito a mettere nel suo palmares. Gianmarco Tamberi ha completato così il Grande Slam, con un volo a 2.36 metri piazzato al primo tentativo. Un salto che, tra le altre cose, vale anche un sacco di soldi per il 31enne marchigiano. Grazie all'oro ai Mondiali di Budapest, infatti, Gianmarco Tamberi si è aggiudicato un montepremi di 70.000 dollari (circa 64.000 euro), un assegno garantito da World Athletics. A questo denaro, inoltre, si aggiungeranno naturalmente altri introiti provenienti dai suoi sponsor e da altre fonti secondo accordi privati.