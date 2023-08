Roma, Lazio, Spalletti e Ancelotti: le ultimissime

Zapata resta a Bergamo. Sepe sarà il vice Provedel. Spalletti sarà presentato il 2 settembre. Ancelotti: "Quattro in corsa per lo scudetto"

ROMA - Era attesa per oggi una risposta dell'Atalanta, e non è stata certo positiva. Duvan Zapata non andrà alla Roma, la chiusura dell'Atalanta è ormai definitiva e il club giallorosso adesso sta virando su altri obiettivi. Gian Piero Gasperini si è infatti opposto alla sua partenza dopo l'infortunio di El Bilal Touré, e non ha dato il via libera all'operazione. Anche l'Atalanta ha rifiutato l'offerta della Roma, poiché quella formale è arrivata solamente nelle ultime ore. Troppo tardi secondo il club nerazzurro che avrebbe poi dovuto trovare un sostituto del colombiano.

Non sarà Hugo Lloris il nuovo portiere della Lazio. La società biancoceleste ha tentato di chiudere l'affare ma alla fine è arrivato il no definitivo da parte dell'estremo difensore. Per questo il nome scelto è quello di Sepe, in uscita dalla Salernitana, che la società ha già bloccato da alcuni giorni. L'arrivo del classe '91 nella capitale è fissato per domani (giovedì) e il portiere si legherà alla Lazio con un contratto di un anno con la formula del prestito. Sepe andrà a occupare la casella lasciata vuota dalla cessione di Maximiano.

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo ct della Nazionale italiana. L'ormai ex Napoli ha firmato un contratto triennale e si prepara ora per i suoi primi impegni sulla panchina azzurra. Tra questi ci sarà la conferenza stampa di presentazione, che lo vedrà rispondere alle domande dei giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina. Spalletti sarà presentato come nuovo ct dell'Italia al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La conferenza stampa si terrà sabato 2 settembre alle ore 11, la prima per il tecnico dopo l'addio al Napoli.

Il presente e il futuro, la Nazionale e la serie A, il piacere di allenare e gli obiettivi col Real Madrid. Carlo Ancelotti si concede ai microfoni di Radio Tv Serie A con RDS per una lunga chiacchierata "trasversale", dove tocca tanti temi, a partire dalla lotta scudetto in Italia. "Non lo so chi vincerà ma ci sono 4 squadre in prima fila che sono Napoli, Milan, Inter e Juve, e poi un gruppo in seconda che cercheranno di restare con le prime come Roma, Lazio, Atalanta e la Fiorentina che puo' fare un buon campionato". Ascolta le news del pomeriggio