Roma, Salah e Messi: le ultimissime

La Roma ha scelto Azmoun ma si ferma Sanches. Salah verso l'Arabia. Messisempre più decisivo a Miami

ROMA - Retroscena e clamorose novità sull’attaccante della Roma. Questa mattina l’Atalanta aveva accettato l’offerta per Duvan Zapata da 10 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Ma il club giallorosso si è tirato indietro perché Pinto ha in mano un altro attaccante (il primo dei due promessi a Mourinho) che sarà ufficializzato probabilmente già in giornata. Si tratta dell'iraniano Sardar Azmoun, 28enne di proprietà del Bayer Leverkusen. A breve lo scambio di documenti.

Intanto Mourinho è in ansia per le condizioni di Renato Sanches. Il portoghese arrivato dal Psg questa mattina ha concluso in anticipo l’allenamento per un problema fisico, probabilmente di natura muscolare. In queste ore Sanches sarà controllato dallo staff medico giallorosso per verificare le sue condizioni e capire se il portoghese potrà essere a disposizione per la gara di sabato contro il Verona. La speranza del club è che possa essere un problema di poco conto e quindi uno stop non significativo.

Gli arabi fanno sul serio e un'altra stella della Premier inglese sta per approdare nella Saudi Pro league: Mohamed Salah e' infatti vicinissimo al trasferimento all'Al Ittihad. Il 31enne esterno offensivo egiziano ha accettato un'offerta di 70 milioni di euro netti a stagione per tre anni e il Liverpool ha aperto alla cessione che potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Messi sempre più decisivo per l'Inter Miami che ha trascinato alla finale della Us Open Cup, la coppa nazionale di calcio degli Stati Uniti. L'attaccante argentino ha realizzato due assist per la rimonta della franchigia della Florida contro Cincinnati, poi eliminata 5-4 ai rigori anche grazie a un penalty trasformato dalla Pulce. Ascolta le news della mattina