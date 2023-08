Roma, Lazio, Mancini e Champions League: le ultimissime

Prima giornata di Lukaku a Trigoria. Bonucci aspetta il si di Sarri. Malagò: "Deluso da Mancini". Domani i sorteggi di Champions

ROMA - E' cominciata la prima giornata ufficiale di Romelu Lukaku da giocatore della Roma. Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Ciampino, il bagno d’amore ricevuto dai settemila tifosi presenti al terminal privato e le visite mediche a Villa Stuart, il calciatore belga alle 9.30 ha lasciato il suo hotel nel cuore del centro storico per varcare per la prima volta i cancelli di Trigoria. Qualche selfie con i tifosi prima di salire sul van della Roma che lo ha portato al Fulvio Bernardini dove, tra poco, firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per una stagione.

Nuovi contatti, nuove speranze. Leonardo Bonucci aspetta ancora la Lazio: da settimane ha messo in stand-by l'Union Berlino incrociando le dita per un affondo da parte di Lotito. Proprio il presidente è il suo principale estimatore a Formello, l'unico in grado di convincere Sarri per il suo innesto nelle ore che precedono il gong della sessione estiva. Il mercato volge al termine, il centrale della Juventus può essere il colpo last-minute, l'ultimo sforzo estivo per consegnare al tecnico biancoceleste un gruppo più forte ed esperto, non solo più giovane e talentuoso.

"Con tutto il rispetto la motivazione non può essere legata allo staff. Mancini mi sembra molto contento della scelta di vita quindi, salvo i giudizi, penso che sia stato fatto un errore di tempistica perché il momento in cui si fanno e si dicono certe cose a volte è più importante". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, commenta a Radio Tv Serie A con Rds, l'addio di Roberto Mancini alla panchina dell'Italia.

Cresce l'attesa per il sorteggio della fase a gironi della Champions League, in programma domani alle ore 18. Napoli, Lazio, Inter e Milan attendono le avversarie che affronteranno nella maggiore competizione calcistica europea. Questa sera il quadro sarà completato dalle formazioni impegnate nei play off, con le sfide AKE Atene-Anversa (andata 0-1), Copenaghen-Rakow (andata 1-0) e Rangers Glasgow-PSV (andata 2-2). Ascolta le news della mattina