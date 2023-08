Lazio, Roma, Bologna e Reggina: le ultimissime

Guendouzi è arrivato a Roma. Ufficiale Lukaku in giallorosso. Saelemaekers al Bologna. Le decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi di Reggina e Perugia

ROMA – Altro colpo della Lazio per il centrocampo: Matteo Guendouzi è atterrato all'aeroporto di Ciampino pronto per iniziare la sua avventura con la maglia biancoceleste. Il 24enne francese è stato fotografato dagli account social del club con la sciarpa biancoceleste in mano. Il centrocampista arriva dall'Olympique Marsiglia a titolo definitivo per una cifra di 13 milioni di euro di parte fissa più 5 ulteriori di bonus. Per lui subito visite mediche in Paideia poi la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Adesso c'e' anche l'ufficialità: Romelu Lukaku ha firmato con la Roma e il contratto che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2024 e' stato depositato in Lega Serie A. L'attaccante belga classe 1993 arriva dal Chelsea, si legge nella sezione 'Calciomercato' del sito della Lega Serie A, con un trasferimento "a titolo temporaneo". Lukaku e' sbarcato nella capitale ieri accolto da oltre 5mila tifosi e nella serata ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Oggi il primo giorno a Trigoria, l'incontro con i compagni e con il tecnico Jose' Mourinho.

Alexis Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna. Il 24enne esterno belga arriva in prestito dal Milan. A dare l'annuncio il club felsineo con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito dall'AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alexis Saelemaekers a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l'acquisizione definitiva".

Lecco e Brescia sono definitivamente in serie B. Il Consiglio di Stato poco fa ha respinto sia il ricorso del Perugia, sia quello della Reggina confermando quindi la decisione del Tar del Lazio dopo i due gradi della giustizia sportiva. Nella prossima stagione, quindi, il Perugia giocherà in Serie C, mentre la Reggina ripartirà dai dilettanti. Ascolta le news della mattina