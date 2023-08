Champions, Roma, e formula uno volley: le ultimissime

Le avversarie delle italiane in Champions. Prima della gara contro il Milan la presentazione di Lukaku. Hamilton rinnova con la Mercedes. L'Italovolley pronta per la semifinale

ROMA – Sorteggiati i gironi di Champions per la stagione 2023-24, urna benevola per la Lazio che ha pescato : Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Più dura per il Napoli che sfiderà Real Madrid, Braga e Union Berlino e per il Milan che invece affronteràò Psg, Borussia Dortmund, e Newcastle. Per l'Inter invece avversarie alla portata ossia Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Questi gli altri sorteggi, girone G con Manchester City, Lipsia, Stella Rossa Belgrado e Young Boys mentre nel girone H Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk e Anversa.

Dopo lo sbarco di martedì a Ciampino e l'ufficialità arrivata questa mattina, Romelu Lukaku è già pronto per presentarsi al pubblico dello Stadio Olimpico. Il centravanti belga, infatti, sarà accolto dall'abbraccio della tifoseria giallorossa in occasione della sfida campionato che vedrà impegnata la Roma contro il Milan. Come comunicato dal club capitolino in una nota, l'attaccante farà il suo ingresso in campo intorno alle 19:30.

"Dovrete sopportarmi ancora per un po'". Lo dice Lewis Hamilton in conferenza piloti prima del Gp di Monza, dopo aver rinnovato il suo contratto con la Mercedes. "Felice per il rinnovo con un team con il quale ho affrontato un viaggio lunghissimo e abbiamo delle questioni in sospeso per tornare al vertice. Non ho mai avuto dubbi su cosa fare. Ho fatto la mia parte per cercare di uscire dalla situazione difficile dello scorso anno e in questo le cose sono migliorate”.

L'Italovolley femminile torna in campo venerdì 1 settembre alle 17 a Bruxelles per affrontare la Turchia nella semifinale degli Europei. Nel Palais 12 della capitale belga le azzurre giocheranno all'estero per la prima volta in questo torneo ma le panchine parlano entrambe italiano perché le turche sono guidate da Daniele Santarelli. L'Italia e' reduce da un girone dominato e da ottavi e quarti stravinti senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Nell'altra semifinale si affronteranno la Serbia di Giovanni Guidetti e l'Olanda sempre domani. Ascolta le news del pomeriggio