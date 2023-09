Roma, Napoli, Sinner e Basket: le ultimissime

Ascolta le news in due minunti

Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun fuori dalla lista Uefa per i gironi di Europa League. Dentro invece Tammy Abraham e Marash Kumbulla. Nessun problema nella compilazione della lista, ma sono decisioni dettate dal regolamento Uefa e dai paletti imposti per il settlement agreement. Ieri il club giallorosso ha inviato la lista dei giocatori che potranno essere impiegati nelle partite contro Sheriff, Servette e Slavia Praga, prendendo la decisione di escludere Kristensen e Azmoun dal gruppo.

L'Al-Hilal, la società araba dove giocano Koulibaly e Milinkovic-Savic, voleva anche Victor Osimhen. La conferma arriva dalla Francia con il quotidiano L'Equipe che ripercorre la trattativa tra i due club. Anzi, in realtà si è trattato di un semplice scambio di opinioni con la chiusura netta da parte di De Laurentiis alla proposta iniziale da circa 200 milioni di euro. "Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen". Sarebbe stata questa la risposta del patron azzurro al tentativo della società araba.

Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us Open. Il tennista italiano raccoglie l’applauso del pubblico e del proprio avversario che lo ha appena battuto, ma la delusione dell’altoatesino è ben evidente.

Dopo aver già compiuto una grande impresa prendosi un posto nelle prime otto del pianeta, l'Italia di coach Pozzecco non vuole smettere di sognare ed è pronta a sfidare gli Stati Uniti dell'italo-americano Paolo Banchero nei quarti di finale dei Mondiali di Basket. La sfida Italia-Usa valida per i quarti di finale dei Mondiali di basket andrà in scena oggi (martedì 5 settembre) alle ore 14.40 italiane a Manila, nelle Filippine.