Lazio, Roma, Napoli e Basket: le ultimissime

I tifosi della Lazio presenti al Maradona di Napoli sono entrati nel mirino del giudice sportivo e della procura federale per il loro comportamento. Ci vorranno ulteriori indagini per accertare i presunti cori discriminatori di matrice razziale, religiosa e territoriale. Erano quasi mille i supporter biancocelesti allo stadio per il big match dell'ultima giornata di campionato che ha sorriso alla banda di Sarri.

Roma, ripresi gli allenamenti a Trigoria con Azmoun in gruppo. Seduta a ranghi ridotti diretta da Mourinho. Tra gli infortuni e la pausa per le nazionali, l'iraniano appare in miglioramento e avrà questi giorni a disposizione per raggiungere la forma.

Ha voluto il Napoli. A ogni costo. E per il Napoli e una città che ama alla follia ha rifiutato la Lazio e i milioni dell’Al-Ahli. Tanti, tantissimi: 12 a stagione per tre anni. Niente da fare: Piotr ha scelto di restare e ha affrontato un bel po’ di tappe complicate insieme con il club, nel nome di un contratto in scadenza nel 2024 e della prospettiva di acquisire lo status di parametro zero a gennaio. Manca però ancora l’accordo con il suo manager, Bart Bolek, sulle commissioni. Un dettaglio fondamentale che ha ritardato la definizione dell’accordo: e Piotr, come i colleghi Osi e Kvara, è partito per la Polonia, per la nazionale, senza l’annuncio del rinnovo.

Termina ai quarti di finale l'avventura dell'Italbasket ai Mondiali. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco crollano 100-63 contro la corazzata Stati Uniti che vola alle semifinali del torneo iridato. Il top scorer del match è Mikal Bridges con 24 punti; agli azzurri non bastano invece i 18 punti di Fontecchio.