Lazio, la vittoria col Napoli è nella storia: un dato si è ripetuto dopo quasi 90 anni

Lazio-Napoli e quel dato che si è ripetuto dopo quasi 90 anni

Per due volte consecutive in due stagioni, la Lazio è riuscita a vincere in Serie A contro il Napoli al Maradona. Un successo importante contro i campioni d'Italia, che riporterà fiducia all'ambiente biancoceleste e agli uomini di Sarri. Proprio l'ex allenatore azzurro può festeggiare ancora, come fatto l'anno scorso. E adesso è entrato nella storia, visto che è solo la seconda volta in cui riesce a ottenere tre punti in casa del Napoli per due volte consecutive. L'ultima occasione fu quella del 1937, a testimonianza di come riuscire a espugnare lo stadio degli azzurri sia un'impresa molto difficile da replicare con continuità.