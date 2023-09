Diretta Napoli-Lazio: ora LIVE la partita di oggi

NAPOLI - Due obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di vincere. Il Napoli sfida la Lazio, c’è l’intenzione di chiudere a punteggio pieno prima della sosta. Situazione diversa quella biancoceleste: Sarri ci arriva da ultimo in classifica e vuole punti, mai il tecnico ha perso le prime 3 di fila in Serie A. Al Maradona è una super sfida, fischio d’inizio alle ore 20:45.

20:30

Napoli, le parole del ds Meluso

"Siamo soddisfatti di aver portato calciatori che erano nostri obiettivi per colmare caselle vuote. Molto importante, poi, per il Napoli era confermare i calciatori che sono stati la colonna portante. Con queste aggiunte ci auguriamo si possa ripetere campionato straordinario". Così ha parlato il ds del Napolo Mauro Meluso, ai microfoni di Dazn, prima della sfida con la Lazio.

20:27

Sarri parla nel pre partita

A Dazn, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ha parlato prima della sfida con il Napoli: "Come sento dire spesso a Firenze c’è il pane e la sassata. Noi abbiamo fatto un brutto approccio al campionato e abbiamo bisogno di fare punti, ma troviamo la squadra più forte d’Italia e quindi sarà difficilissimo. Quando si perdono le partire ora c'è usanza di dire che il problema è la condizione fisica. Noi siamo una squadra che nelle prime due gare ha fatto più chilometri di tutti, non vedo un problema di condizione fisica, abbiamo fatto un bel ritiro, poi ci siamo un po’ spenti invece di andare a salire. Kamada per noi è importante, gli va dato tempo di crescere, è arrivato tardi. Napoli? Questo popolo mi ha dato tantissimo quindi son contento di vederli felici, poi c’è qualcosa che non mi hanno mai perdonato, ma mi hanno dato tantissimo”.

20:25

Il momento di Immobile

Napoli-Lazio sarà la gara numero 300 di Ciro Immobile con la maglia biancoceleste in tutte le competizioni: l’attaccante ha partecipato attivamente a ben 246 gol nelle prime 299 presenze (197 reti e 49 assist). Una rete fin qui per lui.

20:10

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali e le panchine

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Anguissa; Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Russo, Raspadori, Simeone, Zielinski. All.: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mardas, Pellegrini, Patric, Vecino, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Basic, Lazzari, Gila, Rovella. All.: Maurizio Sarri.

20:00

Il momento di Osimhen

Victor Osimhen è già a quota tre gol in questa Serie A: dal ritorno del Napoli nel massimo campionato (2007/08) solo tre giocatori azzurri sono riusciti ad arrivare ad almeno quattro reti segnate nelle prime tre partite giocate dalla squadra campana (Lozano nel 2020, Callejon nel 2016 e Hamsik nel 2013) – sono tre anche i giocatori del Napoli in questo intervallo temporale in grado di andare a segno in tutte le prime tre partite stagionali degli azzurri in A (Callejon nel 2013, Cavani nel 2010 e Hamsik nel 2009.

19:50

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

19:49

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

19:45

I numeri di Napoli-Lazio

Napoli e Lazio non pareggiano in Serie A dall’1-1 del 5 novembre 2016 (Sarri allenava gli azzurri): da allora in 13 gare ben 10 vittorie dei campani e tre biancocelesti, inclusa l’ultima in ordine di tempo giocata a marzo 2023 (i biancocelesti non battono due volte di fila il Napoli nel massimo torneo dal 1997).

19:30

Napoli-Lazio, grande sfida al Maradona

Rudi Garcia in conferenza è stato chiaro: "6 punti su 6 sono buoni, ma 9 su 9 sarebbero ottimi". Il Napoli vuole battere la Lazio e chiudere in vista della sosta a punteggio pieno come il Milan. Dall'altra parte i biancocelesti hanno fallito le prime due: sconfitta a Lecce e sconfitta in casa contro il Genoa. Sarri non ha ancora trovato una vittoria, si aspetta una grande prova al Maradona.