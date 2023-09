Sarri, le interviste e la conferenza dopo Napoli-Lazio. Rivivi la diretta

23:58

Lazio, Luis Alberto contro l'arbitro

Anche Luis Alberto ha parlato al termine di Napoli-Lazio. E non ha risparmiato dure critiche al direttore di gara

23:54

Sarri su Osimhen

"Osimhen? Abbiamo fatto giocare i centrali bene. Preferisco non correre troppi rischi".

23:52

L'analisi su Luis Alberto e la partita

"Luis Alberto? Anche contro il Genoa ha fatto bene, si sta confermando. Può essere di grande aiuto per noi. Quando la squadra difende in blocco, possiamo ottenere dei risultati. Nello squilibrio il Napoli può diventare devastante. Ho chiesto ai miei ragazzi di non strappare troppo. Il Napoli ci ha concesso spazi interessanti. L'anno scorso fu una partita più bloccata. In questo momento, rispetto all'anno scorso, il Napoli si allunga un po' di più. Stiamo parlando ancora di calcio d'agosto. Facciamo fatica pure noi, lo avete visto. Da giovane i vecchi allenatori mi dicevano che questo è un calcio bugiardo".

23:50

Sarri e i sorteggi Champions

"Sorteggi Champions? Sono tutti discorsi al vento, le partite bisogna giocarle. Sarà un girone duro, con tre stadi difficili da affrontare, se le prestazioni sono come queste possiamo restare nelle partite".

23:48

Sarri sui nuovi acquisti della Lazio

"Kamada dà la sensazione di avere buone qualità tecniche. Guendouzi mi sembra che abbia una bella faccia tosta, ci può dare una bella mano. La mentalità messa in campo è stata feroce. La squadra è andata oltre agli eventi che la potevano mettere in svantaggio psicologico. A un certo punto della stagione scorsa abbiamo avuto questo modo di giocare".

23:45

Sarri: "I gol annullati al Var potevano crearci problemi"

"I due gol annullati dal VAR potevano crearci delle difficoltà. Abbiamo concesso poco al Napoli, soprattutto nel secondo tempo. Ora serve mantenere questa mentalità con costanza, che è stato un po' un nostro problema". Così Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo Napoli-Lazio.

23:40

Il gol di Luis Alberto di tacco

Grande prodezza per Luis Alberto, che ha sbloccato la sfida contro il Napoli con una vera magia di tacco

23:25

Sarri e la vera Lazio

"La mia speranza è che il nostro percorso sia in continuità con la Lazio vista stasera ma sappiamo di essere vulnerabili sotto questo punto di vista. Sarà il tempo a dirci la verità".

23:20

Sarri su Kamada

"Kamada? Come tutta la squadra ha fatto in grande sofferenza i primi 15' e poi ha fatto molto bene. Sto cercando di non portarlo al limite fisicamente per farlo crescere gradualmente. Ora partirà in nazionale e per 10-15 giorni non lo avremo nemmeno a disposizione. Ma sono contento perché lo vedo crescere"

23:18

Sarri su Guendouzi

"Guendouzi? Me lo ricordo come un giocatore di grande intensità, ci può dare anche equilibrio, ha buone qualità anche difensive. Per noi può essere molto utile, l'ho messo in campo nonostante abbia fatto solo due allenamenti con noi perché l'ho visto attento nel comprendere quello di cui abbiamo bisogno".

23:17

Sarri e la mentalità Lazio

"La fase difensiva dipende molto dalla testa, è fatta di spirito di sacrificio e attenzione, è frutto della mentalità con cui entri in campo".

23:16

Sarri e la condizione della Lazio

"Il nostro secondo tempo certifica che la nostra condizione fisica è buona, oggi lo era anche quella mentale. Abbiamo affrontato sofferenze senza disunirci, il contraccolpo dei gol annullati poteva essere pesante ma siamo rimasti in partita con la testa e l'abbiamo portata in fondo. Oggi c'era una squadra con una buona mentalità, quella delle prime due partite meno".

23:15

Sarri sui gol annullati

"Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo di sofferenza. Il Napoli ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo la partita era in dominio: abbiamo fatto il 3-1 due volte, sembrava nell'aria, poi puoi anche soffrire nel recupero. Mi dispiace per i due gol annullati, il primo mi sembrava buonissimo ma mi hanno detto che c'era un ginocchio in fuorigioco di qualche centimetro. Sul secondo possiamo discutere anche tutta la notte". Così Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Lazio.

23:12

Napoli-Lazio 1-2: il tabellino della partita

Vittoria importante della Lazio al Maradona: apre Luis Alberto con un gol-magia di tacco, pareggia Zielinski. Nella ripresa Kamada segna la rete decisiva

23:00

"C'è il pane e la sassata": la frase di Sarri

Maurizio Sarri aveva parlato anche prima di Napoli-Lazio. "C'è il pane e la sassata...", aveva detto citando un famoso detto toscano

22:48

Sarri, le parole dopo Napoli-Lazio

Fischio finale al Maradona per Napoli-Lazio. Si attende ora il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa, per commentare la vittoria sul campo dei campioni d'Italia.

Stadio Maradona, Napoli