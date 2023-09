Sarri ricorda i tifosi del Napoli: "Non mi perdoneranno mai una cosa ma..."

Quella del Maradona sarà una partita dal sapore speciale per Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, ricordando i suoi trascorsi a Napoli, ne ha parlato a Dazn prima del calcio d'inizio della sfida del Maradona : "Questo popolo mi ha dato tantissimo, sono contento di vederli felici, poi c’è qualcosa che non mi hanno mai perdonato , ma mi hanno dato tantissimo”.

"C'è il pane e la sassata": cosa significa la frase di Sarri prima di Napoli-Lazio

Sarri ha parlato anche dell'inizio di stagione con due sconfitte di fila in campionato per la Lazio: "Come sento dire spesso a Firenze, c'è il pane e la sassata". L'espressione sta a indicare quando tutto va o molto bene o molto male e, nel caso della Lazio, l'inizio di stagione è stato negativo come sottolineato dal tecnico: "Abbiamo fatto un brutto approccio al campionato e abbiamo bisogno di fare punti, ma troviamo la squadra più forte d’Italia e quindi sarà difficilissimo". L'allenatore della Lazio aggiunge: "Non vedo un problema di condizione fisica, abbiamo fatto un bel ritiro, poi ci siamo un po’ spenti invece di andare a salire. Kamada? Gli va dato tempo di crescere, è arrivato tardi".