Juve, Roma, Napoli e Manchester United: le ultimissime

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettutato dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Lo riferisce l’ANSA. In quell'occasione la Juve aveva vinto 3-0 con i gol di Chiesa, Vlahovic (su rigore) e Rabiot nel primo tempo. Pogba non è sceso in campo rimanendo in panchina per tutta la gara.

Mancini ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire al 59’ della sfida contro la Macedonia del Nord. Il difensore è uscito toccandosi la coscia destra all’altezza dell’inguine e salterà quindi la sfida contro l’Ucraina a San Siro martedì prossimo, già decisiva per le qualificazioni a Euro 2024. Ha fatto ieri rientro a Roma e le sue condizioni saranno monitorate.

Non subito, forse la prossima estate, di sicuro Mohamed Salah è assai tentato dall'Arabia Saudita e presto potrebbe salutare la Premier League per approdare nella Saudi Pro League. Per questo motivo il Liverpool sta lavorando alla sua sostituzione. Sono tanti i candidati, i potenziali eredi dell'egiziano. Nel folto elenco, secondo The Athletic, c'è anche l'esterno del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Tutti pazzi per Højlund in casa Manchester United, peccato che tantissimi tifosi siano rimasti delusi dall'assenza della maglia del nuovo acquisto dei Red Devils negli store ufficiali del club. Nonostante la richiesta altissima di maglie dell'ex Atalanta, uno degli acquisti più onerosi del mercato estivo, il Manchester United non ha potuto stampare il suo nome sulle divise da gara. Il motivo? La mancanza della 'Ø', presente nell'alfabeto danese, nell'inventario. Il club ha quindi deciso di attendere che la lettera arrivasse negli store piuttosto che scrivere il nome all’europea.