Del Piero, Lazio, Nazionale e Bonucci: le ultimissime

Tra i partecipanti al nuovo corso Uefa Pro c'è anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus seguirà il programma didattico di 240 ore a Coverciano. L'Uefa Pro, come noto, è il massimo livello di formazione per un tecnico. Insieme a Del Piero, ci sono anche il vicecampione d'Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi.

Continuità, ora serve correre. La Lazio pensa alla Juve, match in programma sabato a Torino, per iniziare a prendere ritmo in questa stagione. Iniziata male con due sconfitte, poi la vittoria a Napoli ha dato energia e forse una svolta. Il periodo fino alla prossima pausa sarà molto impegnativo: 7 partite in 22 giorni, servirà l’apporto di tutti. Sarri attende il rientro dei nazionali. Da domani torneranno tutti a Formello.

È tutto pronto per la sfida tra Italia e Ucraina al San Siro, già decisiva nel cammino di qualificazione a Euro 2024 per gli azzurri. Mentre il ct Spalletti è al lavoro per risolvere gli ultimi dubbi sulla formazione, è arrivata la notizia dell'esclusione dalla lista dei convocati di Sandro Tonali. L'ex Milan, dunque, sarà in tribuna insieme a Ivan Provedel e Leonardo Spinazzola.

Leonardo Bonucci ha deciso di agire per vie legali nei confronti della Juventus. La decisione è scaturita dall'esclusione della rosa operata dal club bianconero nei confronti dell'attuale difensore dell'Union Berlino. I legali del calciatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, sono pronti a dare il via all'azione giudiziaria che consiste nel risarcimento danni dovuta alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione di Bonucci