Italia-Ucraina, le scelte di Spalletti

INVIATO A MILANO - Il ballottaggio tra Scalvini e Casale al centro della difesa, il tentativo di recupero di Zaccagni, il dubbio tra Biraghi e Dimarco sulla fascia sinistra. Questa volta, con un solo allenamento dopo la trasferta di Skopje, è più complicato decifrare le mosse di Spalletti. Il ct si è preso qualche altra ora di riflessione per risolvere gli ultimi interrogativi, ma una traccia di probabile formazione ha preso forma sul campo di Milanello: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini o Casale, Bastoni, Biraghi o Dimarco, Barella, Locatelli, Frattesi, Zaniolo, Immobile e Raspadori con la variabile del possibile recupero di Zaccagni, uscito dalla notte di Skopje con un trauma al fianco sinistro, ancora dolorante e ieri fuori dal gruppo. Solo allenamento differenziato. Spalletti, è ovvio, preferirebbe recuperarlo: l’esterno laziale copre bene la fascia, punta l’uomo e rientra, fa un lavoro di sostanza ed è assai più centrocampista di Raspadori e Zaniolo. Il timore del ct: mettere due punte pure accanto a Immobile, ma Zaccagni non sta benissimo e questa mattina verrà ricontrollato dai medici e portato sul campo per un test. Ieri, non a caso, le prove si sono concluse con Raspadori a destra nel tridente, una soluzione in più da considerare nel caso in cui Zaniolo fosse condannato alla panchina. Gnonto non sembra in corsa al primo minuto, Orsolini (appena arrivato) ha integrato l’organico dopo le defezioni di Chiesa e Politano.