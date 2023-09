Diretta Spalletti: la conferenza del ct dell'Italia prima dell'Ucraina LIVE

Dopo la battuta d'arresto contro la Macedonia del Nord , l'Italia torna in campo domani contro l'Ucraina. Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia dell'importante match di qualficazione agli Europei 2024 : segui le sue parole in diretta.

16:50

Spalletti e l'Ucraina

"Ucraina? Sono più organizzati della Macedonia e hanno ben chiaro quello che deve essere l'atteggiamento in possesso palla nostro o loro. Noi facciamo un gioco verticale sapendo interpretare quello spazio. Noi dobbiamo essere bravi a fare questo: loro vorranno fare la partita sulle ripartenze cattive, basta guardare il gol che hanno fatto all'Inghilterra. Bisogna fare una buona fase di possesso per ritargliarci lo spazio in questi spazi angusti e stretti per andarci a giocare dentro".

16:45

Spalletti e i tifosi di San Siro

"Cosa chiedo ai tifosi di San Siro? Noi dobbiamo saper agire su ogni campo. A volte si reagisce in modo forte con i comportamenti o le parole ma reagiamo a tutto ciò che abbiamo davanti. A volte quando hai molte cose da dire stai zitto e passi da pollo per guadagnarci dopo. A San Siro non ho niente da chiedere, siamo noi che dobbiamo meritare il loro comportamento, che è quello che hanno sempre tenuto. C'è sempre stato calore per la Nazionale e noi dobbiamo guadagnarcelo, li ringrazio in anticipo per questo".

16:43

Spalletti e Verratti

"Verratti ha rifiutato la Nazionale? Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato. Lui l'ho chiamato e non mi sembra che abbia detto così. Mi ha detto che gli faceva piacere aver ricevuto la chiamata e che avrebbe voluto dare una mano anche da lontano. Anche Bonucci mi ha detto così. Me l'hanno detto tutti coloro con cui ho parlato. Ho parlato anche con alcuni allenatori, alcuni non mi hanno risposto magari non conoscono il mio numero (ride, ndr) ma si cerca di fare una gestione più coinvolgente possibile. C'è un progetto da portare avanti e la prima cosa è qualificarsi. Ansia? Ci accompagnerà sempre, noi dobbiamo qualificarci e ora abbiamo una pressione ancora più forte da portarci sulle spalle. Dobbiamo essere sempre più professionisti ma ci vuole quel livello di personalità e carattere che loro ci hanno lasciato. Dobbiamo essere all'altezza della nostra storia. Dobbiamo essere forti come i campioni mitici come è stato Buffon".

16:39

Spalletti e il campo in Macedonia

"Per forza dobbiamo battere tutti. Non possiamo tirarci indietro dal tentativo di vincere ogni partita, è evidente, ci deve essere il piacere dell'azzurro nel vederci giocare. Dobbiamo lavorare in questa direzione, fare un buon calcio, che là non abbiamo fatto. Siamo dispiaciuti, i ragazzi per primi. Quando sono entrato nello spogliatoio era evidente che c'era dispiacere per il risultato. Ma in Macedonia il campo era penalizzante, non si può non dire. C'era difficoltà a stare in piedi in alcuni momenti. Per noi e per loro? No, noi volevamo fare la partita, è più facile per chi vuole difendersi. A testimonianza di questo ci sono le parole di Elmas che ha detto parole da professionista vero".

16:36

Spalletti e la formazione

"Cambi? Dobbiamo ancora fare l'allenamento... Ho difficoltà oggettiva oggi. Un paio non ci saranno perché li abbiamo mandati a casa".

16:35

Spalletti e Donnarumma

"C'è come un desiderio segreto di fare questi attacchi, a volte l'ho fatto anche io. Sono partito dagli allievi regionali dell'Empoli e quanta fatica per arrivare dove sono adesso...".

16:34

Spalletti e i cambi: "Donnarumma titolare"

"Cambi? Donnarumma sarà titolare. Il ruolo del portiere paga sempre carissimo. A lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che ha bruciato le tappe. Gli è stato donato questo talento, noi abbiamo fatto fatica per emergere mentre a lui è stato donato. Lui è come aspettato al varco per andarlo a colpire. Purtroppo si ragiona così. È normale commettere errori, se di errori si vuol parlare, ma bisogna stare attenti: i ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è donato altrimenti diventa presunzione, se non ci si lavora. A volte alcuni ragazzi si perdono in cose che non fanno parte della professionalità e quando sbagliano è difficile difenderli".

16:30

Spalletti: "Grazie al Milan"

"Devo ringraziare il Milan per averci ospitato e averci messo a disposizione tutto ciò che ci occorreva". Così Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, inizia la conferenza stampa.

16:27

Di Lorenzo: "San Siro ci aiuterà"

"Rischio contraccolpo psicologico dopo l'esclusione dal Mondiale? Per me quella dell'altra sera non è stata una brutta prestazione, abbiamo analizzato bene la partita e ci sono cose da gestire meglio però la voglia era quella di vincere e la squadra è concentrata e non si fa condizionare. Siamo pronti per domani e sappiamo che sarà una partita difficile ma il nostro pubblico ci darà una mano. Giocare a San Siro è sempre emozionante".

16:25

Di Lorenzo e lo Scudetto con il Napoli

"Scudetto con il Napoli? Sì, mi ha dato più consapevolezza anche a livello personale, come lo ha fatto l'Europeo. Sono maturato e mi sento cresciuto anche come calciatore".

16:24

Di Lorenzo: "Siamo pronti"

"Già questa è una partita importante per noi, ognuna è difficile ma siamo pronti pe vincere".

16:23

Di Lorenzo e i dettagli da migliorare

"Quando non si vince non sono mai contento. Abbiamo visto che ci sono state cose fatte bene e altre meno, dovremo lavorare su questi dettagli".

16:22

Di Lorenzo e la fascia a Immobile

"Come gestisce la tensione Spalletti? L'anno scorso abbiamo avuto pochi momenti così ma il mister è così esperto che sa lui come gestire questi momenti. Sulla fascia di capitano, penso che Immobile sia un grande calciatore e una grande persona: è il capitano perfetto per noi. Giusto che la fascia sia sua".

16:21

Di Lorenzo e il gioco di Spalletti

"Non dobbiamo fare paragoni e aspettarci il gioco fatto a Napoli. Il mister ha un'idea di gioco e di una squadra coraggiosa, anche qui possiamo mettere in pratica quest'idea. Siamo una squadra forte e con qualità. La disponibilità è alla base di tutto, dobbiamo essere bravi a metterla in campo".

16:19

Di Lorenzo e il Napoli

"Tempo è poco, non dobbiamo guardare al Napoli dell'anno scorso, ci sono giocatori differenti. Quello che è importante è l'idea del mister e l'identità che vuole dare, squadra propositiva che vuole fare la partita. Siamo pronti per portare a casa questa vittoria che è importantissima".

16:18

Di Lorenzo e il tiro da fuori

"Tiro da fuori? È una delle soluzioni. Primo tempo ci sono state anche cose fatte bene. C'è grande disponibilità e siamo tutti concentrati su quello che dice il mister".

16:17

Di Lorenzo e lo spirito Italia

Inizia Giovanni Di Lorenzo. "Spirito? Quello giusto. Siamo dispiaciuti per il pari dell'altra sera, serviva partire con una vittoria ma la squadra sta bene e siamo pronto per questa partita importante per andare avanti".

16:15

16:00

15:45

15:30

Spalletti, quando parla in conferenza stampa

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa oggi, lunedì 11 settembre alle 16.30, alla vigilia di Italia-Ucraina. Segui sul sito del Corriere dello Sport la diretta.

Milano, centro sportivo Milanello