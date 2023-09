Italia agli Europei anche se arriva terza: gli scenari possibili

ROMA - Il pari in Macedonia del Nord ha complicato il cammino verso l'Europeo per l'Italia del nuovo ct Luciano Spalletti e i tifosi azzurri iniziano a fare calcoli, preoccupati che dopo aver visto sfumare due Mondiali di fila la Nazionale manchi l'accesso ai prossimi Europei, nei quali vorrebbe invece difendere il titolo vinto sotto la guida di Roberto Mancini.

Italia, posto garantito ai playoff: come funzionano

A staccare il pass diretto saranno le prime due classificate di ogni girone di qualificazione ma l'Italia, al momento attardata nel Gruppo B dietro a Inghilterra e Ucraina (prossima avversaria a San Siro), avrebbe comunque un'altra occasione qualora dovesse mancare l'obiettivo in questa fase. Gli azzurri, semifinalisti nell'ultima Nations League, hanno infatti già la certezza di un posto ai playoff che dal 21 al 26 marzo 2024 vedranno impegnate 12 nazionali, che affronteranno tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. La formula è la stessa costata all'Italia di Mancini l'eliminazione dall'ultimo Mondiale: semifinale in gara secca in casa, eventuale finale con la vincente dell’altra sfida con sede da stabilire con sorteggio.

