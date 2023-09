Europei 2024, l’Italia si qualifica se… Tutte le possibili combinazioni

La Macedonia del Nord fa un altro sgambetto all' Italia che vede complicarsi ulteriormente il cammino verso Euro 2024 . Il pareggio per 1-1 rimediato a Skopje costringe infatti la squadra di Spalletti a non avere altre alternative, se non la vittoria , nei due appuntamenti contro l ' Ucraina che ieri ha fermato l'Inghilterra sull'1-1.

Italia, tutte le combinazioni per Euro 2024

L'Inghilterra è infatti certa di un posto a Euro 2024 grazie ai 13 punti conquistati in cinque gare. Al momento il secondo posto è occupato dall'Ucraina, prossima avversaria degli azzurri, a 7, segue l'Italia a 4 (con una gara in meno) insieme alla Macedonia del Nord. L'unica nazionale già fuori è Malta ferma a zero punti dopo quattro partite disputate. Per questo per gli azzurri sarà fondamentale vincere contro l'Ucraina con cui si chiuderà il girone il 20 novembre, soprattutto considerando la difficile trasferta contro l'Inghilterra.

Paracadute playoff

Nello sciagurato caso in cui l'Italia non dovesse arrivare tra le prime due del girone avrebbe ancora una chance per approdare al prossimo Europeo ovvero quello dei playoff garantiti dalla presenza tra le prime quattro in Nations League. In questo caso la formula è quella adottata al Mondiale: 12 nazionali divise in tre gruppi.