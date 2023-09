Qualificazioni Europei, l'Ucraina ferma l'Inghilterra. Ok il Belgio di Lukaku

ROMA - In attesa dell'Italia del nuovo ct Luciano Spalletti impegnata in Macedonia, l'Inghilterra viene fermata dall'Ucraina sull'1-1. Succede tutto nel primo tempo: al 26' padroni di casa in vantaggio con Zinchenko, gli ospiti pareggiano al 41' con Walker. L'Inghilterra resta in testa al gruppo C con 14 punti, davanti agli ucraini con 7.