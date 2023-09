Diretta Macedonia del Nord-Italia: ora LIVE la partita di oggi

SKOPJE (MACEDONIA - DEL NORD) - Primo impegno ufficiale per l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta allo stadio Filippo II di Skopje la Macedonia per alimentare le speranze di qualificazione alla fase finale degli Europei del 2024. Gli Azzurri hanno soltanto tre punti in classifica dopo le prime due giornate. Segui la cronaca della sfida...

21:01

15' - Cristante sfiora il gol

Cristante svetta di testa su un corner e schiaccia la sfera, che sfiora il palo alla sinistra del portiere Dimitrievski.

21:00

14' - Italia pericolosa

Bella giocata tra Barella e Di Marco, che dopo aver svambiato con il compagno di squadra, prova a mettere una palla pericolosa a centro area: il portiere Dimitrievski, allontana.

20:57

11' - L'Italia prende in mano il gioco

Gli azzurri prendono in mano il pallino del gioco, contro una Macedonia del Nord chiusa e abile nel ripartire.

20:49

2' - Gol annullato a Barella

Bella giocata di Zaccagni che serve Di Lorenzo: il capitano del Napoli, piuttosto che cercare il tiro, serve Barella che insacca. Ma il centrocampista dell'Inter era in netta posizione di fuorigioco.

20:47

Si parte

Calcio d'inizio affidato all'Italia. E' iniziata la sfida tra gli azzurri e la Macedonia del Nord.

20:46

Minuto di raccoglimento

Macedonia del Nord e Italia hanno rispettato un minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto in Marocco.

20:35

Squadre in campo per gli inni nazionali

L'inno italiano è cantato da Barbara Popovic, cantante che ha partecipato all'Eurovision junior nel 2013. In tribuna, con il presidente Gravina, c'è anche Gigi Buffon, nuovo capo della delegazione azzurra.

20:00

Inghilterra, solo un pari in Ucraina

Ucraina ed Inghilterra, che fanno parte dello stesso girone degli azzurri, hanno chiuso la loro sfida in parità: 1-1. Gli inglesi guidano la classifica del Gruppo C con 13 punti, davanti agli ucraini con 7. L'Italia ha l'occasione di accorciare le distanze in classifica (LEGGI TUTTO...)

19:42

Le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1) - Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Allenatore: Milevski.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Spalletti



Arbitro: Letexier (Francia)

Assistenti: Zakrani e Rahmouni (Francia)

IV uomo: Dechepy (Francia)

Var: Brisard (Francia)

Avar: Wattellir (Francia)

19:40

Macedonia del Nord - Italia, le curiosità

Bilancio in perfetta parità nelle tre sfide tra Macedonia del Nord e Italia, tutte andate in scena nelle qualificazioni ai Mondiali (due in vista del torneo 2018 e una nel 2022): una vittoria a testa e un pareggio a completare il quadro.

19: 38

Tutto su Macedonia del Nord-Italia

Il match tra la Macedonia del Nord e l'Italia, valido per la terza giornata del Gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024, si giocherà alle ore 20.45 a Skopje (LEGGI TUTTO...)

19: 35

Macedonia del Nord -Italia, le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte di Milevski e Luciano Spalletti in vista della sfida di questa sera (LEGGI TUTTO...)

Stadio Filippo II - Skopje