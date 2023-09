Clamoroso dalla Francia: Verratti ha rifiutato la convocazione in Nazionale

Verratti, il retroscena: ha detto no a Spalletti

Secondo il quotidiano francese Verratti avrebbe risposto 'no' alla chiamata di Spalletti per le gare di qualificazione agli Europei con Macedonia del Nord e Ucraina. Il motivo sarebbe la sua complicata situazione, sia fisica che psicologica.

Verratti scaricato dal Psg: la situazione

Dopo 11 anni da protagonista, sembra che l'avventura di Verratti al Psg sia giunta al termine. Il centrocampista è ai margini e lo stesso Luis Enrique ha chiarito la situazione in un duro faccia a faccia, dove avrebbe detto chiaro e tondo "tu con me non giocherai mai". Scaricato dai parigini e con il mercato chiuso, per l'azzurro restano solo squadre arabe o del Qatar. Una decisione che potrebbe portarlo ancora più lontano dalla Nazionale, con cui ha disputato l'ultima partita il 18 giugno 2023, nella vittoria contro l'Olanda.