"Verratti va in Qatar, è fatta con l'Al-Arabi: le cifre dell'affare"

PARIGI - Marco Verratti-Psg, dopo undici anni insieme finisce l'idillio. Come rivelato da RMC Sport infatti, nelle prossime ore l'ex Pescara potrebbe andare in Qatar e passare all'Al-Arabi. Il centrocampista è stato escluso dalla lista Champions del Psg e ha perso anche la Nazionale, rimanendo fuori dai convocati di Spalletti. Per lui ora si prospetta una nuova avventura dopo una vita trascorsa in Francia al Psg.