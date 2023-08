"Psg, 'Con me non giochi': Luis Enrique scarica Verratti"

ROMA - Marco Verratti sembra davvero a un passo dal concludere la propria avventura al Psg. Il centrocampista italiano in questo scorcio iniziale di stagione, non è mai sceso in campo con la maglia dei parigini: e sembra esserci, in caso di permanenza al club francese, anche la prospettiva di non essere mai impiegato. Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, Verratti e l'allenatore Luis Enrique sarebbero stati protagonisti di un faccia a faccia nel corso del quale il tecnico spagnolo avrebbe detto chiaro e tondo al centrocampista "tu con me non giocherai mai". Il tutto peraltro sarebbe accaduto davanti a Luis Campos, direttore sportivo del Psg, che sta lavorando per cercare di piazzare Verratti sul mercato.