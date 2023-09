Roma, Champions, Juve e Lione: le ultimissime

Dopo la scorpacciata di gol all'Olimpico contro l'Empoli, giusto premiarsi anche con una bella mangiata al ristorante. I due campioni del mondo in carica Paulo Dybala e Leandro Paredes hanno deciso di festeggiare il roboante successo per 7-0 sui toscani con una tappa a un ristorante argentino della Capitale, così da gustarsi un buon asado che ha permesso loro di sentirsi a casa.

Sarà l'inglese Michael Oliver l'arbitro di Real Sociedad-Inter in programma mercoledì alle 21 alla Real Arena a san Sebastian in Spagna. L'olandese Serdar Gözübüyük dirigerà, invece, l'esordio del Napoli in Champions League contro il Braga in Portogallo all' Estádio Municipal, mercoledì alle 21.

La positività al testosterone di Pogba ha portato Nasri a raccontare la propria esperienza. L'ex centrocampista del Manchester City è stato squalificato sei mesi nel 2018 per doping: "Se Pogba prende un anno di squalifica, credo che non lo vedremo più a grande livello, perché per dieci mesi non potrà allenarsi in un centro di allenamento. Quando successe a me, decisi di non fare nulla. Anzi, di festeggiare. Successivamente mi sono allenato col West Ham. Ci vuole tanta forza mentale, perché per dieci mesi devi allenarti a casa, in palestra, o anche fuori".

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione. L'ex Juventus si è presentato alla piazza francese, dove bagnerà il suo esordio in Ligue 1 da tecnico: "Non appena ho ricevuto la chiamata, è stata la mia prima scelta. Lavorerò tutto il tempo per ricambiare questa fiducia, sogno qualcosa di grande.