Lazio, Roma, Ranieri e Juventus: le ultimissime

Pedro verso il rinnovo. Mourinho in ansia per Pellegrini, Allegri per Chiesa. Ranieri: "Mourinho è un grande uomo"

ROMA – Protagonista in Champions con la rete che ha regalato alla Lazio la vittoria a Glasgow contro il Celtic Pedro adesso vede un futuro ancora in biancoceleste Due le ipotesi per prolungare l'accordo. La prima è al raggiungimento di 25 presenze ufficiali (probabilmente tra tutte le competizioni), mentre la seconda è totalmente in mano alla società biancoceleste che può scegliere in autonomia. In quest’ultimo caso la clausola va esercitata entro giugno. Considerando che l'iberico è già arrivato a quota 7 gettoni (5 in Serie A e 2 in Champions League), il traguardo delle 25 partite non è così distante.

Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, che da anni convive con problemi muscolari, entra nel secondo tempo di Roma-Servette al posto di Aouar. Ma la sua partita dura meno di un quarto d'ora. Gioca (bene), segna (il gol del 3-0) e poi si infortuna. E' lui a chiedere il cambio per un fastidio alla gamba destra in seguito a uno scontro di gioco. La Roma e Mourinho, ovviamente, sono in ansia. La faccia sconsolata e furiosa con cui Pellegrini, al secondo stop stagionale, ha lasciato il campo lascia pensare a un lungo stop. Con tanto di Nazionale saltata.

Intervista esclusiva di Claudio Ranieri sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Mourinho è un grande uomo" sottolinea il tecnico del Cagliari che si racconta al direttore Ivan Zazzaroni. Radici e cuore romanisti, dopodomani è atteso alla sfida con l’amico José. I pensieri di un allenatore unico nel suo genere: «Vi lascio i braccetti, mi tengo i punti».

L'attacco della Juventus è in condizioni pessime. Vlahovic continua ad allenarsi a parte per il problema alla schiena e Milik è stato reintegrato in gruppo solo da poco. L'unico senza problemi è solo Kean perchè anche Federico Chiesa si è fermato in allenamento. Lo juventino ha accusato un problema muscolare, simile a quello riscontrato durante l'ultima pausa per le nazionali. Dai primi controlli non sembra grave e per il momento sono escluse complicazioni.