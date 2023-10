Nazionale, Napoli, Sinner e Serie A: le ultimissime

Una frase che suona come un avvertimento: "La Nazionale deve stare a cuore a tutti" Parole e musica di Luciano Spalletti, il ct azzurro che in conferenza stampa si presenta tonico e carico in vista della doppia fatica contro Malta e Inghilterra. Luciano non le manda a dire: "Considero i miei giocatori creature speciali e li tratto come tali, ma voglio anche risposte speciali. Non voglio gente che viene qui forzatamente”.

Il Napoli e De Laurentiis riflettono sul futuro di Rudi Garcia. L'esonero è tutt'altro che fantascienza dopo i tre ko interni contro Lazio, Real e Fiorentina. C'è una nota fondamentale da tenere a mente in questo momento: il contratto triennale di Garcia (opzioni comprese) prevede una clausola a favore del Napoli, e ciò significa che in caso di separazione avrebbe lo stipendio da 2,8 milioni circa garantito fino al 30 giugno e poi il club sarebbe sollevato con una famosissima Pec. Un dettaglio, questo, da non sottovalutare.

Dopo le eliminazioni di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi al terzo turno è Jannik Sinner l'unico azzurro in corsa negli ottavi di finale dell'Atp di Shanghai, Masters 1000 che si svolge sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena. L'avversario del 22enne altoatesino, reduce dal trionfo nell'Atp 500 di Pechino e numero 4 del mondo, sarà il 21enne statunitense Ben Shelton (n.20 Atp). La sfida, valida per gli ottavi di finale, è in programma oggi (martedì 10 ottobre) non prima delle ore 12:30 italiane.

Slitta la Supercoppa Italia e quindi la Lega ha comunicato ufficialmente dei cambiamenti sul calendario della Serie A. Resta tutto uguale per la 19esima giornata che si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard. La 21esima giornata invece si giocherà domenica 21 gennaio 2024: spazio a due anticipi messi in agenda mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, poi ci saranno due anticipi giovedì 18 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45