Caso scommesse, Lazio, Roma e Motociclismo: le ultimissime

Tonali parlerà, tra oggi e domani. Aprirà il cassetto dei ricordi, spiegherà circostanze fin qui rimaste oscure, darà conto di chat piuttosto compromettenti che riguardano i suoi dialoghi sul tema scommesse con altri colleghi rimasti ancora fuori (chissà per quanto) dal ciclone mediatico.

È appena arrivato e già s’avvicina alla scadenza. Daichi Kamada ha firmato fino al 2024 per circa 3 milioni, per un solo anno, per quanto si sia provato a far credere altro. Esiste un’opzione di rinnovo, esercitabile dalla società e dal giocatore tra maggio e giugno. Ma Lotito potrebbe tentare di anticipare le mosse offrendogli un rinnovo lampo prima dell’inizio del mercato e della Coppa d’Asia.

Un ciclo di partite che vale quanto un esame di maturità. La Roma ha bisogno di risposte in questo nuovo tour de force che comincerà con l’impegno di domenica pomeriggio contro il Monza e si chiuderà con il derby del 12 novembre, prima di tirare nuovamente le somme durante il prossimo stop delle nazionali.

Una tragica notizia arriva da Magione. Paolo Tiacci, 44 anni, è morto nel pomeriggio di domenica in un incidente avvenuto mentre era in pista all'Autodromo dell’Umbria. Stando a quanto riferito dall'Ansa, il tragico evento è avvenuto nel corso di una gara organizzata da promoter. A fine giornata, mentre in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box.