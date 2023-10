Nazionale, Lazio, Roma e CR7: le ultimissime

Massima allerta a Wembley in vista della sfida tra l'Inghilterra e l'Italia valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Dopo l'attentato di ieri a Bruxelles, avvenuto poco prima del match tra il Belgio e la Svezia e che ha portato all'uccisione di due tifosi svedesi, sono stati intensificati i controlli in città.

Nessuna lesione per Ciro Immobile. Sospiro di sollievo in casa Lazio dopo i controlli effettuati nelle scorse ore dal bomber biancoceleste. Il problema muscolare alla coscia sinistra rimane solo un affaticamento (con vistoso ematoma). Ora a lavoro per recuperare al meglio e strappare almeno una convocazione per sabato sera contro il Sassuolo.

La speranza di Mourinho nelle prossime ore è quella di vedere in campo e in gruppo anche i tre infortunati Smalling, Renato Sanches e Llorente. Tre che quando saranno finalmente a disposizione potranno garantire maggiore equilibrio alla squadra e più soluzioni al tecnico per le prossime gare del nuovo ciclo tra campionato ed Europa League. Mentre per l’inglese si dovrà ancora aspettare, gli altri due sono ormai quasi in dirittura d’arrivo.

Episodio da censurare quello avvenuto nel corso del match tra Bosnia e Portogallo, vinto dai lusinati con il netto risultato di 5-0. Dopo la marcatura del quarto gol, giunto al 39' del primo tempo, un individuo ha fatto invasione di campo e ha aggredito Cristiano Ronaldo. Gli steward non hanno fatto in tempo a fermarlo, con il fuoriclasse portoghese che è stato colpito, per poi chinarsi e massaggiarsi la caviglia destra. Solo tanto spavento per Ronaldo.