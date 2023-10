Lazio, ecco la ripresa: Sarri aspetta Zaccagni

FORMELLO - La Lazio riaccende i motori, c’è la sfida contro il Sassuolo di sabato sera da preparare. Il tour de force, tra campionato, Champions e derby aspetta la squadra di Sarri. Oggi a Formello ripartono gli allenamenti con il gruppo ancora dimezzato. I giocatori impegnati con le nazionali rientreranno nei prossimi giorni. L’ultimo sarà Vecino, atteso per venerdì.

Le condizioni di Zaccagni: ecco come sta

Occhi puntati su Mattia Zaccagni alle prese con una caviglia dolorante. Alla fine niente Nazionale per lui, è rientrato a Formello in attesa di nuove valutazioni da parte dello staff medico della Lazio. Fin qui sempre titolare, sarà difficile rinunciare a lui. Si scaldano comunque Pedro e Isaksen. E Immobile, salvo sorprese, è sicuro del forfait per sabato. Deve ancora recuperare del problema muscolare. Castellanos già si vede titolare.