Caso scommesse, Lazio, Diritti tv e Tennis: le ultimissime

La procura di Torino non ha fretta di ascoltare Nicolò Zaniolo, considerato «un elemento marginale» della maxi-inchiesta sulle scommesse. E Nicolò Zaniolo, dal canto suo, non ha fretta di riferire la propria versione ai magistrati, ritenendo il suo un errore banale e poco significativo. Zaniolo dovrà ancora attendere per l’interrogatorio, durante il quale continuerà a sostenere di non aver mai puntato sul calcio.

Panchina lunga e tante soluzioni. La Lazio si rituffa nella Champions League dopo il 2-0 al Sassuolo. Squadra in fiducia, servirà confermarsi anche in campo europeo dopo il match pareggiato contro l’Atletico Madrid e quello vinto con il Celtic. Quattro punti sono un bel bottino prima di sfidare il Feyenoord al De Kuip. Molto ruota intorno a Ciro Immobile: il bomber con tutta probabilità si riprenderà il posto in attacco dopo il problema muscolare. Rodaggio effettuato negli ultimi minuti a Reggio Emilia. È pronto.

Dazn continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM: 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri.

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. La squadra è (quasi) fatta. Il capitano Filippo Volandri ha ufficializzato i cinque pre-convocati per le Davis Cup Finals di Malaga (21-26 novembre). Non ci sono Matteo Berrettini, ancora alle prese con una condizione fisica non ottimale, e Fabio Fognini.