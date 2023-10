Zaniolo in campo dopo la bufera scommesse: titolare in Aston Villa-West Ham

Aston Villa-West Ham (ore 17:30): segui la diretta

Aston Villa, Zaniolo titolare contro il West Ham

In attesa di essere ascoltato dalla Procura di Torino che lo ha indagato per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, l'azzurro figura infatti negli undici scelti da Emery per sfidare gli 'Hammers' al Villa Park. Una scelta, quella del tecnico spagnolo, simile a quella del collega Howe che ha schierato Tonali (anche lui indagato) nella ripresa della partita vinta 4-0 in casa dal Newcastle contro il Crystal Palace.