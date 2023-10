Napoli, Roma, Lazio e Atletico Madrid: le ultimissime

Il Napoli ha ottenuto un punto in rimonta nel match giocato al Maradona contro il Milan. Rudi Garcia ha commentato così il risultato maturato a Fuorigrotta: "È sempre meglio pareggiare da posizione di svantaggio che il contrario. Mi è piaciuta la reazione della squadra e l'intensità del secondo tempo.

Deve aver avuto un trauma con il giallo, Maresca. Non c’è partita che non esageri, è quasi compulsivo e poi non fa quelli obbligatori. Insufficiente sul disciplinare, e non è poco. Il suo tallone d’Achille, da sempre: la chiude con 7 ammoniti (con 23 falli, un giallo ogni tre), ma è stato incoerente. Perché quello per N’Dicka è un’invenzione ne manca uno di Dumfries su Paredes.

L’infortunio di Casale e il mancato impiego di Gila (sinora mai visto in campo) fanno riaffiorare il dubbio già emerso in estate, quando si chiedeva alla Lazio di investire o acquistare un quinto difensore centrale. Oggi, in una fase delicatissima della stagione in cui bisogna fronteggiare la Champions, Sarri è rimasto con Patric e Romagnoli. A gennaio, la questione difensore tornerà argomento di riflessioni interne a Formello.

Dopo le emozioni del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, oggi sono scese in campo le altre partite della Liga spagnola. L'Atletico Madrid batte in casa l'Alaves (2-1) e si avvicina alla vetta. La squadra di Simeone, che in classifica supera il Barcellona di una lunghezza, gioisce grazie alle reti nel primo tempo di Riquelme e Morata.