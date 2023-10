Napoli, Lazio, Tacconi e Rubiales: le ultimissime

Drammatica scoperta all'indomani della sfida tra Napoli e Milan che si è disputata domenica sera allo stadio Maradona. In un parcheggio sottostante l'impianto di gioco è stato rivenuto il cadavere di un uomo, un incensurato originario di Bacoli, di 42 anni. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo.

Olimpico timido per Lazio-Fiorentina. Pochi i biglietti venduti, appena 5mila paganti per un match molto importante per la squadra biancoceleste. Si aggiungono ai 30mila abbonati nel monday night decisivo per tornare nelle zone europee. Il motivo? Prezzi troppo alti. In Tribuna Tevere servono 85 e 60 euro. In Monte Mario laterale bisogna sborsare 75 euro (posto centrale a 110). Per la Curva Maestrelli e i Distinti 40 euro. E i tifosi, viste le tante partite ravvicinate, scelgono.

"Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme". Andrea Tacconi ha annuncia con un post che suo padre Stefano, ex portiere della Juventus, dopo due mesi di riabilitazione a San Giovanni Rotondo in seguito all’emorragia cerebrale che lo colpì nell’aprile 2022, ha completato la riabilitazione.

Tre anni di squalifica: e' questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola al centro della polemica per il bacio in bocca a Jennifer Hermoso, durante la premazione per il Mondiale femminile vinto dalla Spagna. La commissione disciplinare della Fifa ha giudicato Rubiales, dimessosi dopo alcune settimane dall' episodio, colpevole di aver violato l'articolo 13, quello sulla violazione delle regole di fair play, integrità e lealtà.