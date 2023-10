Smalling, Dybala, Coppa Italia e Pallone d'Oro: le ultimissime

Brutta disavventura per Chris Smalling, difensore della Roma che nella serata di ieri (30 ottobre) è stato vittima di un furto nella propria abitazione in zona di Tor Carbone. Ignoti, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte per poi darsi alla fuga.

E alla fine Paulo Dybala ha ceduto. Secondo i rumors argentini Paulo non era convinto di sposarsi, in realtà stava semplicemente aspettando il momento giusto. E lo ha trovato, visto che ha chiesto alla compagna Oriana Sabatini di sposarlo. Immancabile il (bellissimo) anello di brillanti. Lei ha detto sì e insieme hanno pubblicato la foto della proposta con la scritta: "Per sempre".

Sarà la Cremonese l'avversaria della Roma agli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24. I grigiorossi hanno eliminato, dopo i tempi supplementari, un coriaceo Cittadella (in dieci per l'espulsione di Frare) con il punteggio di 2-1: decisivo il gol di Massimo Coda al 121’.

La 67esima edizione della premiazione del Pallone d'Oro ha reso noti i piazzamenti dei giocatori "italiani". Nella short list per il massimo trofeo individuale nel calcio, erano presenti quattro giocatori della Serie A: Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella e Lautaro Martinez.