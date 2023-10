Diretta Coppa Italia: Cremonese-Cittadella, segui LIVE

15:48

45+1' - Fine primo tempo

Si chiude la prima metà di gioco. Meglio il Cittadella in questa fase, con alcune occasioni pericolose, mentre la Cremonese gestisce il pallone ma non riesce a costruire. Si ripartirà dallo 0-0, se finisse così si andrebbe ai tempi supplementari.

15:41

39' - Ci prova Mastrantonio

Tenta il tiro al volo Mastrantonio, ma non inquadra la porta.

15:26

25' - Ritmi bassi allo Zini

Dopo qualche occasione per il Cittadella, ora la partita rallenta e cala d'intensità.

15:17

16' - Sernicola salva sulla linea

Si lanciano in avanti gli ospiti, Mastrantonio prova il tiro ma viene fermato prima da Jungdal e poi dalla deviazione decisiva di Sernicola con il pallone quasi sulla linea.

15:14

13' - Cittadella ancora pericoloso

Meglio gli ospiti in questa fase, di nuovo vicini al vantaggio. Stavolta da calcio d'angolo con il pericoloso colpo di testa di Negro che termina di poco a lato.

15:08

7' - Primo brivido della partita

Ci prova Maistrello da ottima posizione, Jungdal risponde presente ed evita il primo pericolo della sfida

15:04

3' - Primo giallo della partita

Ammonizione per Tsadjout, che entra in netto ritardo.

15:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio allo Zini: inizia Cremonese-Cittadella.

14:57

Cremonese e Cittadella in campo

Le due squadre entrano sul terreno di gioco: mancano pochi minuti all'inizio della sfida.

14:40

Cremonese-Cittadella, chi vince sfida la Roma

La squadra che vincerà la sfida passerà agli ottavi di finale, dove ad aspettarla di sarà la Roma di Mourinho.

14:30

Cremonese-Cittadella, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Lochoshvili, Tuia; Sekulov, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Ciofani, Tsadjout. All.: Stroppa.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Frare, Negro, Giraudo; Carriero, Danzi, Kornvig; Mastrantonio; Maistrello, Magrassi. All.: Gorini.

14:15

Cremonese e Cittadella si ritrovano in Coppa Italia

Sono passati solo quattro giorni dallo scontro in Serie B, con la vittoria della Cremonese per 2-1. Ora in Coppa Italia il Cittadella può trovare la rivincita ed uscire dal momento negativo, con un solo punto nelle ultime tre partite. I grigiorossi di Stroppa, invece, stanno vivendo un buon momento che li ha riportati in zona playoff.

14:00

Coppa Italia, il programma della giornata

Di seguito ecco il programma della giornata, con le prime sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia:

Cremonese-Cittadella alle ore 15

Salernitana-Sampdoria alle ore 18

Bologna-Verona alle ore 21