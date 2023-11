Napoli, Lazio, Milan e Taylor: le ultimissime

Victor Osimhen tornerà domani dalla Nigeria. L'annuncio è stato di Rudi Garcia in conferenza stampa prima della gara contro l'Union Berlino in Champions League. Sarà durato dunque due settimane il suo viaggio in patria, a Lagos, approfittando della sua indisponibilità per infortunio, per risolvere alcune questioni personali dopo aver avuto l'ok da De Laurentiis.

Lazio e Feyenoord si sfidano allo stadio Olimpico di Roma per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d'inizio alle 21. La gara sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity +.

Quasi una gara da dentro o fuori per il Milan che, allo stadio San Siro di Milano, ospita il Psg per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. Pioli scenderà in campo con Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Musah alle sapalqe del tridente composto da; Pulisic, Giroud, Leao.

Situazione totalmente confusa intorno ad Anthony Taylor, l'arbitro diventato ormai "celebre" per la sua direzione di gara e i suoi errori nella finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma. Il fischietto inglese ha continuato a rendersi protagonista di grossolani errori, fino ad arrivare ad una retrocessione in Championship. Ora però, a sorpresa, Taylor tornerà subito in Premier e arbitrerà subito un big match, ovvero Chelsea-Manchester City.