Diretta Garcia: conferenza stampa prima di Napoli-Union. Segui LIVE

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida contro l'Union Berlino in programma mercoledì alle ore 18.45 allo stadio Maradona valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Al suo fianco c'era l'attaccante azzurro Giacomo Raspadori.

14:44

Conferenza conclusa

Terminata la conferenza di Garcia e Raspadori prima della sfida Napoli-Union in programma mercoledì alle ore 18.45 al Maradona.

14:36

Garcia: "Osimhen torna domani"

"Osimhen rientra domani, ovviamente non sarà disponibile. Mi concentro su chi c'è e ho a disposizione. Abbiamo ritrovato Anguissa, anche Juan Jesus sta tornando".

14:32

Raspadori elogia Garcia

"Garcia mi ha dato tanto, mi stima, io provo a dare sempre il massimo. Mi ha schierato in più ruoli e questo mi ha permesso di avere sempre la continuità di essere messo in campo e al servizio della squadra ed è stato importante per avere sempre brillantezza".

14:29

Differenza rendimento in casa e fuori

"Dobbiamo fare di tutto per far sì che il Maradona torni ad aiutarci. I tifosi sono sempre stati fantastici e ci aiuteranno non solo a vincere domani ma spesso. Vogliamo migliorare in casa".

14:27

Garcia parla dell'Union Berlino

"Nessuna gara è facile, dobbiamo vincere, ma l'Union è in Champions e non può essere considerata una piccola squadra. In trasferta abbiamo vinto a fatica, anche il Real con loro ha vinto al 95' solo 1-0 a noi, quindi sarà una gara difficile. Conta dare il massimo".

14:26

Il commento sul derby vinto: l'analisi di Garcia

"Siamo stati migliori nel secondo tempo che nel primo. Possiamo rifare cose già fatte bene. C'è stato gioco di prima, triangoli, bei movimenti offensivi. Il primo gol a Salerno nasce da una riaggressione alta che ha permesso a Lobotka di fare l'assist a Raspadori, nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, abbiamo colpito un palo e Ochoa ha fatto bene e sono stato contento poi del gol di Elmas. Chi entra in partita deve dare subito il suo contributo, in panchina c'è tanta qualità che può migliorare la squadra o mantenere lo stesso livello. Siamo primi per gol o assist per chi entra dalla panchina, quindi vuol dire che i giocatori si dimostrano pronti ad aiutare la squadra e questa è una risorsa importante".

14:23

Raspadori e il ritorno di Osimhen

"C'è qui Garcia, è più corretto parlarne con lui. Posso dire che per caratteristiche sono sempre stato a disposizione della squadra e al servizio del bisogno del momento. Una delle forze del gruppo è che chi anche non gioca è sempre pronto a dare il proprio contributo. Se si lavora sul campo, il proprio momento arriva. Segnare di più? Possiamo sempre migliorare. A Salerno potevamo fare più di due gol, abbiamo sbagliato qualche scelta e Ochoa ha fatto grandi parate. Dipende sempre dalle gare. Per vocazione siamo una squadra che crea tanto e i gol arrivano sempre ma bisogna avere sempre cattiveria agonistica per segnarne di più".

14:21

Prende la parola Raspadori

"Avere continuità è fondamentale per tutti, in tutti i ruoli, per stare bene fisicamente e mentalmente per poterti esprimere al meglio. Per un attaccante, poi, segnare spesso ti dà ancora più autostima".

14:20

Garcia sull'ipotesi Lindstrom

"Lindstrom? Non giocheranno sempre gli stessi, ci sono cinque cambi, tatticamente possiamo incidere. Non amo la parola titolari, ma c'è il rendimento dei giocatori. Per pretendere di iniziare le partite, un mio giocatore deve dimostrare che può aiutare la squadra con gol e assist e difendendo bene perché ci serve. Chi è più bravo a fare questo inizia più spesso degli altri dall'inizio...ovvero Kvaratskhelia e Politano".

14:17

Garcia esalta Raspadori

"Il Napoli è la squadra più forte che ho allenato? Non si possono mai fare paragoni. Ma il Napoli è forte, sì, lo so, è ovvio. Raspadori? Vediamo se può tapparsi le orecchie (ride, ndr). Dall'inizio della stagione è sempre stato protagonista, ha tanta qualità e ora sta anche segnando. La cosa che mi piace è che gioca per la squadra, lega il gioco, difende e ha qualità offensiva per interpretare anche altri ruoli. Ovviamente da nove o trequartista rende meglio, ma secondo me e lo ripeto può fare sia la mezzala che l'esterno d'attacco".

14:15

Garcia parte con una precisazione

"Volevo fare una precisazione sul dopo gara a Salerno. Avevo interrotto la domanda di una giornalista, tra l'altro la sua domanda era ottima, e avevo sorriso, ma non c'entrava nulla né la sua domanda né una dichiarazione di Di Lorenzo che poi ho letto dopo. Volevo solo chiarire".

14:10

Ecco Garcia e Raspadori: tutto pronto per la conferenza

Entra in sala stampa l'allenatore del Napoli col bomber ex Sassuolo. Si comincia.

14.00

Pochi minuti e comincerà la conferenza di Garcia

La sala stampa è già piena, i giornalisti aspettano l'arrivo di Garcia e Raspadori per la conferenza che comincerà con qualche minuto di ritardo.

13:50

